Giresun'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Seydiköy'ün Yassıalan Yaylası'nda, arıza gidermek için elektrik direğine çıkan Yakup Yılmaz (56) akıma kapıldı.

Yılmaz, olay yerinde hayatını kaybetti.



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