Depremde görev yapan Espiye Müftülüğü personeline teşekkür belgesi verildi

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GİRESUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde görev alan Espiye Müftülüğünün 10 personeli, Diyanet İşleri Başkanlığınca teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Müftülükte gerçekleştirilen törende, Müftü Osman Gülbe, görevlilere belgelerini takdim etti.

Gülbe, personele teşekkür ederek, "Yaşadığımız bu büyük felaket hepimizi derinden üzmüştür. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Rabbim bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.



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