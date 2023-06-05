Yavuzkemal beldesi halkına sebze tohum ve fidanları dağıtıldı

Yeni İstanbul Valisi kim oldu?

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesi Belediyesi tarafından yörede tarımın gelişimine katkı amacıyla vatandaşlara sebze tohumu ve fideleri dağıtıldı.



Belediye Başkanı Adem Önal, gazetecilere, yaylalar diyarı Yavuzkemal'de, çiftçilere ekonomik açıdan gelir sağlayıcı projeler üzerinde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Projelerden birinin de tarım çeşitliliğinin sağlanması olduğunu belirten Önal, "Yörede modern tarımın gelişmesini hedefliyoruz. Belediye olarak her çiftçimize sebze tohumları ve fideleri dağıtımı gerçekleştirdik. Buradaki amacımız bu ürünlerden ciddi anlamda hanelerine gelir sağlamaları." dedi.

Belediye olarak sera kurduklarını ve burada yöre halkına uygulamalı modern tarım tekniklerini de eğitimlerle öğrettiklerini vurgulayan Önal, ilerleyen dönemlerde çeşitli projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.