Orta ve Doğu Karadeniz'de "Türkiye Çevre Haftası" kutlandı

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GİRESUN (AA) - Giresun, Artvin ve Ordu'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anısına denize saygı çelengi bırakıldı.

Giresun Belediyesi Plajlar Bölgesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Enver Ünlü, depremlerin izlerinin silinmesi için kaymakamlıklar, belediyeler, meslek kuruluşları, gönüllüler ve görevlilerin el birliğiyle afetzedelerin yanında olduğunu ve olmaya devam ettiğini söyledi.

Ünlü, Türkiye'yi ve dünyayı daha yaşanabilir, temiz çevre ile buluşturmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hassasiyetle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Etkinlikte Vali Enver Ünlü ve kentte bulunan depremzedeler, afette hayatlarını kaybedenlerin anısına denize saygı çelengi bıraktı.

Etkinliğe, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile öğrenciler katıldı.

- Artvin

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünce "Temiz bir dünya için denizlerimizi temiz tutalım" temasıyla Arhavi ilçesi sahilinde etkinlik düzenlendi.

Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, İlçe Garnizon Komutanı Murat Balcı, Hopa Sahil Güvenlik Bot Komutanı Can Çakıcı, kamu kurumlarının yöneticileri ile vatandaşların katıldığı etkinlikte, depremlerde hayatını kaybedenler anısına denize saygı çelengi bırakıldı.

- Ordu

Ordu'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında ilk olarak Altınordu ilçesi Rüsumat No: 4 Gemisi Meydanı'ndan depremden etkilenenler adına denize çelenk bırakıldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi bando ekibi öncülüğünde katılımcılar ve protokol üyeleri, bisikletli grupların da katılımıyla rıhtım mevkisine kadar yürüyüş yaptı. Sahil boyunca gerçekleştirilen yürüyüşe, denizden bot, kano ve yelkenler de eşlik etti.

Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polisler, Sahil Güvenlik ekipleri ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Su Altı ekipleri denize dalarak dip temizlik çalışması yaptı.

Polisler ve itfaiye ekiplerinin denizden çıkardığı sürgülü demir kapı, araç lastiği, makas, cam şişe ve çuval gibi çöpler rıhtımda sergilendi.

Etkinlik, su altında arama yapan ekiplerin denizde Türk bayrağı açmasıyla sona erdi.

Programa, Ordu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk ile diğer ilgililer katıldı.

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