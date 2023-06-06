Yağlıdere'de Halk Eğitim Merkezi'nce yıl sonu sergisi düzenlendi

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce (HEM) yıl sonu sergisi düzenlendi.

Müdürlük binasında düzenlenen serginin açılışında konuşan HEM Müdürü İlhan Bahçekapılı, hayat boyu öğrenmenin, insan yaşamının başlangıcından sonuna kadar devam eden bir süreç olduğunu söyledi.

Bahçekapılı, Yağlıdere Halk Eğitimi Merkezi'nde bu eğitim öğretim yılında 201 kurs açtıklarını belirterek, "Bu kurslara 1913 kadın ve 866 erkek kursiyer katılım gösterdi. Merkez olarak kurs çeşitliliği sağlamak ve hayat boyu öğrenmeden faydalanan kişi sayısını artırmak için gereken her türlü adımı atmaktayız. Sergimize katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Yağlıdere Belediye Başkan Vekili Kerim Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Öztürk, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile kursiyerler katıldı.

Sergi 2 gün ziyarete açık kalacak.

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