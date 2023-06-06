Giresunspor, kritik maçta Antalyaspor'u konuk edecek

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GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Bitexen Giresunspor, yarın sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Karadeniz temsilcisi kritik karşılaşmada Süper Lig'de kalmak için mücadele edecek.

Ligde 37 puanla 16'ncı sırada yer alan Bitexen Giresunspor küme düşmemek için bu maçı kazanıp 15'inci sıradaki İstanbulspor'un Hangikredi Ümraniyespor karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.





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