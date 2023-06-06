Giresun'da sağanak bazı köy yollarında hasara yol açtı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Giresun'un yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu.

İl genelinde yüksek rakımlı bölgelerde dün etkili olan sağanak sonucu heyelanlar yaşandı.

Bazı köy yollarında hasara neden olan heyelanların ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, bölgede dün sağanak yağışın etkili olduğunu söyledi.

Yağışla birlikte belediye ekiplerinin çalışmalara başladığını ifade eden Önal, hasarlı yollarda çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.