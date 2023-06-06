Giresun'da sağanak bazı köy yollarında hasara yol açtı

GİRESUN (AA) - Giresun'un yüksek kesimlerinde dün etkili olan sağanak heyelanlara neden oldu.
İl genelinde yüksek rakımlı bölgelerde dün etkili olan sağanak sonucu heyelanlar yaşandı.
Bazı köy yollarında hasara neden olan heyelanların ardından İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, bölgede dün sağanak yağışın etkili olduğunu söyledi.
Yağışla birlikte belediye ekiplerinin çalışmalara başladığını ifade eden Önal, hasarlı yollarda çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.