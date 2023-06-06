Yağlıdere'de sokak sağlıklaştırma ve dış cephe projesi devam ediyor

Hızlı ve sağlıklı kilo vermek için 13 ipucu!

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

GİRESUN (AA) - Yağlıdere Belediyesi tarafından başlatılan sokak sağlıklaştırma ve dış cephe projesinin devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2022 yılında başlayan projenin ilk etabının geçtiğimiz aylarda tamamlandığını söyledi.

Merkez Mahallesi, Sağsıağzı ve Köprübaşı caddelerinde ise ikinci etabın devam ettiğini aktaran İbaş, şöyle konuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleri ile 69 binayı kapsayan ikinci etap sokak sağlıklaştırma ve dış cephe projemiz hayırlısıyla devam ediyor. Sonbahar döneminde üçüncü etap devam etmesi planlanmaktadır. Çok güzel oluyor. İlçemize hayırlı olsun."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.