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GİRESUN (AA) - Çanakkale Deniz Savaşı'nın önemli unsurlarından Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de aslına uygun tasarlanan TCG Nusret N-16 Müze Gemisi, Giresun'da ziyarete açıldı.

Giresun Limanı'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine demirleyen gemiyi gezen ziyaretçilere Çanakkale Deniz Muhabereleri hakkında bilgi veren görevliler, Almanya'dan 1913'te Osmanlı Donanması'na teslim edilen geminin, 2011'de Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa ediliş sürecini anlattı.

Görevliler ayrıca müze haline getirilen kısımlarda geminin tarihçesini aktardı.

Öte yandan gemiyi ziyaret eden Vali Enver Ünlü, gemi personeli tarafından karşılandı. Gemiyi gezen Ünlü, daha sonra şeref defterini imzaladı.

Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihin akışını değiştiren Nusret Mayın Gemisi'nin anısına inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi'nde kadim bir yolculuğa çıktık. Halen ziyaret etmediyseniz yarın 10.00-12.00 ve 13.30-18.00 saatleri arasında bu gururu keşfedebilirsiniz." ifadelerini kullandı.



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