Giresun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında 4 adreste yapılan aramada, 7 cep telefonu, 2 USB bellek, 3 not defteri ile 17 muhtelif evrak ele geçirildi.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, sevk edildikleri savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 6'sının ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.



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