Giresun'da suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi gözaltına alındı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 4 adreste yapılan aramada, 7 cep telefonu, 2 USB bellek, 3 not defteri ile 17 muhtelif evrak ele geçirildi.
Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, sevk edildikleri savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 6'sının ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.