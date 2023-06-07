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Giresunspor-Antalyaspor maçının ardından

AA

Giresunspor-Antalyaspor maçının ardından

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenmesine rağmen ligden düşen Bitexen Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz,"Konuşmak bazen bu tür durumlarda kolay olmuyor. Bu takım maalesef 40 puanla düştü, olmadı." dedi.

Buz, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Kendilerinin bugün kazanıp, rakiplerinin kaybetmesini bekleyecekleri bir karşılaşma oynadıklarını vurgulayan Buz, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan son haftaya iddiamızın devam etmesi açısından Antalya'yı yenip, rakiplerimize bakmak durumundaydık. Bizler buraya ekibimizle geldiğimizde zor bir durumdaydı, takımımız. 15 müsabaka bir galibiyet, genel anlamda dip yapmış, bir sürü sıkıntılar var. Kolay bir durum değildi tabi. Ama inancımız tamdı. Severek geldim, Giresun'u seviyorum. Ligde kalmaya gerçekten inanıyorduk."

Buz, Fenerbahçe maçıyla göreve başladığını dile getirerek,"Berabere kaldık. Arkasından Trabzonspor, istediğimiz sonucu alamadık. Ümraniye'de kazandık. Bugün burada oyuncularımız elinden geleni yaptılar ve haklı bir galibiyet aldılar. Tabi böyle kolay olmuyor. Duygusal oluyorsunuz. Sonuna kadar inandık ama maalesef olmadı." şeklinde konuştu.

Giresunspor taraftarına karşılaşma sonrası verdikleri destek için teşekkür eden Buz, taraftarların, Türkiye'de örnek alınacak davranış sergilediklerini dile getirdi.

Buz, oyuncularıyla gurur duyduğunu ve kendilerine teşekkür ettiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok üzgünüm. Bazen olmuyor. Konuşmak bazen bu tür durumlarda kolay olmuyor. Bu takım maalesef 40 puanla düştü, olmadı. Takımıma teşekkür ediyorum. Bir duruş sergilediler. Futbolun içerisinde olan şeyler. Bu güzide kulübümüzün ayağa kalkacağını umuyorum. Giresun, bana göre bu lige çok yakıştı. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Buradan ders çıkartmak ve doğruları yapmak gerekiyor. Bazı doğruları, analizi iyi yaptığınız zaman yarınlara çok farklı bakabilirsiniz."

Giresunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, sözleşmesiyle ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda benim opsiyonlu bir mukavelem var. Süper ligde devam edecek bir mukavelem var. Ben tamamen onun üzerine kurdum takımımı. Çünkü böyle bir anlaşma yapmasaydım, inançlı gelmezdim. Zamanımız biraz kısıtlıydı, biraz sıkıntılar vardı. İsterdim biraz daha erken alsaydık, daha farklı olabilirdi belki. Kontratımla ilgili opsiyonlu Süper Lig içindi öyle şey yapmıştık."


- Fraport TAV Antalyaspor cephesi

Fraport TAV Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk ise, hayal kırıklığına uğradıkları bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

Groenendijk, maça yeteri kadar motive olamadıklarına vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Kafamız tamamen serbestken, hiç bir şey bizim kafamızı dağıtamıyorken bile aynı hataları yapmaya devam ettik. Yeteri kadar da motivemiz yüksek değildi. Kafamızı tam olarak maça veremedik. Bütün sene yaptığımız hataları tekrarladığımız bir maç izledik. Sezonun özetini vermiş olduk. Hayat kırıklığı veren bir maç. Bu sonuç bizim için hayal kırıklığı oldu. Sezon geneline baktığımız da, bizim için hayal kırıklığı olan bir sezon oldu.

Antalyaspor'dan ayrılacağını ifade eden Groenendijk,"Benim için bu maç sondu. Ben Hollanda'ya geri döneceğim. Antalya'da olmak, Antalya'daki insanları tanımak ve bu takımda olmak gayet mutluluk vericiydi. Antalyaspor'un önümüzdeki sezon, geçen seneki gibi başarılı bir sezona sahip olmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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