Görele'de öğrencilerin kaleme aldığı hikaye kitabı yayımlandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Görele ilçesinde öğrencilerin yazılarının yer aldığı "Dünyamı Baştan Boyadım" adlı hikaye kitabı için imza günü düzenlendi.

Görele Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Nihat Çınar, hikayeleri kaleme alan 4-C sınıfı öğrencilerine teşekkür etti.



Çınar, öğrencilerin ilkokul yıllarına ilişkin kalıcı bir eser hazırlandığını belirterek, "Öğrencilerimizin yazdıkları hikayeleri toparlayıp, kitap haline getirdik. Kitabımızı da düzenlediğimiz imza günü etkinliğiyle katılımcılarla paylaştık." dedi.



Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenel Dede, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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