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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da nitelikli sosyal ve spor alanları semt sahaları ile genişliyor

AA

Giresun'da nitelikli sosyal ve spor alanları semt sahaları ile genişliyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da mahallelerde nitelikli spor alanları oluşturmak amacıyla uygulanan "Semt Sahası" projesinin ilki Aksu Mahallesi'nde tamamlanarak hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje ile Aksu Mahallesi'nde gençler ve çocuklar için yeni bir sosyal donatı alanı oluşturdu.

Toplam 2 bin 800 metrekare üzerine projelendirilen semt sahasında 800 metrekare futbol sahası, 420 metrekare basketbol sahası, 162 metrekare voleybol ve tenis sporları için uygun saha, ışıklandırma sistemi, tel çit örgü ile güvenli spor alanları, lavabo, duş, idari bölümlerinin bulunduğu yapı yer alıyor.

Ayrıca, vatandaşların Aksu semt sahası içinde hizmete geçecek Beyaz Masa Birimi aracılığıyla belediyeye ulaşmalarına imkan sağlanacak.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, semt sahasının açılışında, gençliğe, spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini söyledi.

Çocukların uzun zamandır böyle bir sahanın hayalini kurduğunu belirten Şenlikoğlu, "Sahanın hizmete girmesiyle çocuklar oldukça sevindi. Projeyi çok değerli buluyorum. Semtlerimizde hayata geçirdiğimiz spor sahaları ile özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak kalarak spor yapabilecekleri alanlara kavuşuyorlar. Burada herkes dilediğince vakit geçirebilecek." ifadelerini kullandı.​​​​​​​

Şenlikoğlu, 3 mahalleye daha semt sahası yapacaklarını vurgulayarak, ayrıca 40 yıllık çöp döküm alanına uygulanan Doğu Park Projesi içerisinde de spor sahalarının mevcut olduğunu kaydetti.

Başkan Şenlikoğlu, daha sonra gençler ve çocuklarla bir süre futbol, voleybol ve basketbol oynadı.

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