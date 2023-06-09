Espiye'de TDV'ye kurban bağışı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesi Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Tolga Cebeci, kurban vekaletini Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) verdi.

İlçe Müftüsü Osman Gülbe'yi ziyaret ederek vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi alan Tengir, Karadere ve Cebeci, vakfa bağışta bulundu.

Tengir, kurban ibadetinin başta İslam alemindeki boyutu olmak üzere, kardeşlik ve yardımlaşma bilincinin geliştirilmesine de sebep olduğunu ifade etti.

TDV Espiye Şubesi adına bağışları teslim alan Gülbe, destekleri dolayısıyla bağışçılara teşekkür etti.

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