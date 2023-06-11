Giresun'da suç örgütü operasyonunda yakalanan 16 kişiden 4'ü tutuklandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Bulancak ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 16 kişiden 4'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 7 Haziran'da gözaltına alınan 16 kişiden 10'u savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü kamu görevlisi olmak üzere 4'ü, çıkarıldıkları hakimlikçe "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "rüşvet" suçlarından tutuklandı.

İki zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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