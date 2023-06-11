Giresun Belediyesince yeni içme suyu kuyuları devreye alınıyor

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GİRESUN (AA) - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kentin içme suyu ihtiyacının karşılanması için yeni kuyuların devreye alındığını bildirdi.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 23 kuyudan kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığını belirtti.

Artan nüfusun yanı sıra gelecek yılların da planlamaları doğrultusunda yeni kuyuların devreye alındığını vurgulayan Şenlikoğlu, şunları aktardı:

"Şehrimizde 23 su kuyumuz mevcut. Giresun'umuzda nüfus ve diğer nedenlerle artan içme suyu talebini karşılamak amacıyla önemli çalışmalar yürütüyoruz. Yeni içme suyu kaynakları bulmak için yaptığımız çalışmalar büyük maliyetlerle gerçekleşmektedir. İsteğimiz hemşehrilerimizden içme suyumuzu israf etmemeleri. Geleceğimizin dünyası için herkes ihtiyacı kadar su kullanmaya özen göstermelidir."

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