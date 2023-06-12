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AK Parti Giresun Milletvekilleri Temür ve Elmas, basınla bir araya geldi

AA

AK Parti Giresun Milletvekilleri Temür ve Elmas, basınla bir araya geldi

GİRESUN (AA) - AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Temür, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, seçimlerin Giresun ve Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Giresun ile ilgili projelerin takipçisi olduklarını aktaran Temür, Eğribel Tüneli'nin hizmete girdiğini, Giresun-Dereli kara yolundaki iyileştirme çalışmalarında ise sürecin hızla devam ettiğini aktardı.

Temür, Giresun halkının desteğiyle yeni hizmetlere imza atılacağını, yaylalara yeni yatırımcıların gelmesi için de girişimlerin devam ettiğini söyledi.

AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ise mevcut projelerin takiplerinin devam edeceğini, bunların yanı sıra yeni yatırımların Giresun'a kazandırılacağını kaydetti.

Toplantıya AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz da katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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