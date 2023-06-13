Kadın girişimci atölyesinde işlediği fındığı kendi markasıyla pazarlıyor

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GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresunlu girişimci Fulden Çavuşoğlu, ailesiyle ürettiği fındığı kurduğu atölyede işleyerek kendi markasıyla pazarlıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden 3 sene önce mezun olan Çavuşoğlu, İzmir'de bir yazılım şirketinde 1,5 yıl görev yaptı.

Kendi markasıyla fındık üzerine iş kurmak için araştırmalara başlayan 27 yaşındaki Çavuşoğlu, memleketi Görele'ye döndü.

"Puckanut" adlı markasıyla üretime başlayan Çavuşoğlu, daha sonra 100 bin lirası KOSGEB desteğiyle olmak üzere 700 bin lira maliyetle fındık kırma, kavurma, ezme ve vakum makineleri alarak atölye kurdu.

Ailesiyle ürettiği 1 ton civarında fındığı geçen yıldan bu yana atölyesinde işleyip kavrulmuş iç fındık ve fındık ezmesi olarak iç piyasada pazarlayan Çavuşoğlu, bunun yanı sıra çevredeki çiftçilere de ürün işleme hizmeti veriyor.

Fulden Çavuşoğlu, AA muhabirine, 3 nesildir fındık üreticiliği yapan ailesinin fındık üretiminde emeklerinin karşılığını alamadığını düşündüğü için markalaşma sürecine girdiğini belirtti.

Kendi markasıyla tüketicilerle buluşturduğu ürünlerden olumlu geri dönüşler aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İlk zamanlarda kendi bahçemizde yetiştirdiğimiz ürünleri başka bir atölyede işlemden geçiriyordum. Bunu yaparken de sürekli işlemleri kontrol ettim ve tüm paketleme süreçlerini kendim yürüttüm. O zamana kadar logomu çıkardım, marka tescilimi aldım, paket detaylarıyla ilgilendim. Sonrasında devam ettikçe, güzel yorumlar aldıkça kendi makinelerimizi alıp, hem kendi üretimimize sahip olup hem de diğer üreticileri destekleyeceğimizi düşünerek makineleşme yoluna girdik."

Bir işletmecinin hayalinin kendi markasını çıkararak kendi ürününü insanlara sunmak olduğunu aktaran Çavuşoğlu, bunu gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kendi bahçelerinde diken ilacı kullanmadıklarını anlatan Çavuşoğlu, bununla ilgili diğer üreticileri de bilgilendirdiklerini, diken ilacı kullanılmadan üretilen ürünleri işlediklerini söyledi.

Fulden Çavuşoğlu, makineleşmeden sonra kapasiteyi yüzde 120 artırdıklarına işaret ederek, "Her geçen gün biraz daha iyiye gidiyoruz. Kendi fındığımızı işliyoruz, bu şekilde değerine ulaştırmış oluyoruz. Hem de diğer üreticilerle buluşarak sürdürülebilirlik açısından güzel şeyler yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, yurt içinde pazar payını artırmak, yurt dışında da marka çalışmaları gerçekleştirerek ihracat yapmak istediğini sözlerine ekledi.

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