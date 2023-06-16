Evde eğitim alan Özlem'in hayallerini ressam olmak süslüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evde eğitim alan Özlem'in hayallerini ressam olmak süslüyor

AA

Evde eğitim alan Özlem'in hayallerini ressam olmak süslüyor

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun'da evde eğitim gören ve karne heyecanı yaşayan 16 yaşındaki Özlem Kılıç, dünyaca ünlü bir ressam olmayı hayal ediyor.

Akciğer hastalığı dolayısıyla kaydının bulunduğu Atatürk Anadolu Lisesine devam edemeyen Özlem Kılıç, eğitim öğretim yılı boyunca İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenden ev ortamında eğitim aldı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Babur ve öğretmenleri, evinde ziyaret ettikleri Özlem Kılıç'a karne ve onur belgesini verdi.

Kılıç'ın resim yeteneğini geliştirmesi için yeni eğitim öğretim yılından itibaren resim öğretmeni de görevlendirilecek.

- "Evde sıkıldığım zamanlar oluyor, arkadaşlarımı özlüyorum"

Karne heyecanı yaşayan Özlem Kılıç, AA muhabirine, okulunu çok özlediğini söyleyerek, "Okula gitmek istiyorum. Evde sıkıldığım zamanlar oluyor, arkadaşlarımı özlüyorum. Gelecek eğitim öğretim dönemi için şartların elverişli olmasını umuyorum." dedi.

Kılıç, resim yapmayı çok sevdiğini anlatarak, "Hayalim ressam olmak. Dünyaca ünlü bir ressam olmak istiyorum. Sergiler açmak arzum. Şu an evde kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnşallah daha da iyi olurum." diye konuştu.

Özlem Kılıç'ın matematik öğretmeni Vahap Zambak ise Özlem'in başarılı bir öğrenci olduğunu dile getirerek, "Evde derslerini iyi takip ediyor. Resme karşı çok ciddi bir yeteneği var. Matematiğini de ilerleterek gelecekte mimar, mühendislik gibi meslekleri de seçebilir." dedi.

- "Öğretmenlerinin katkılarıyla evde çok iyi eğitim alıyor"

Özlem Kılıç'ın annesi Havva Kılıç da kızının eğitim başarısıyla gurur duyduğunu söyledi.

Kendilerine destek veren öğretmenlere ve diğer ilgililere teşekkür eden Kılıç, "Hocalarımızdan rica ettik ve kendileri bize çok ciddi destek oluyorlar. Öğretmenlerinin katkılarıyla evde çok iyi eğitim alıyor. Okula da gitmek istiyor ancak sağlığı şu an buna müsaade etmiyor. Zaman zaman arkadaşlarının yanına götürüyoruz. Okuluna sağlıklı bir şekilde gideceği günü iple çekiyoruz." sözlerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yağlıdere'de yağış heyelanlara neden oldu
YEREL HABERLER Yağlıdere'de yağış heyelanlara neden oldu
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Giresun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.