TMO'nun fındık alım fiyat ve esaslarını hasat öncesi açıklaması isteği

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2023 yılı fındık alım fiyat ve esaslarının hasat öncesi açıklamasını beklediklerini ifade etti.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, TMO'nun üreticinin tek güvencesi olduğunu belirtti.

Yaklaşan hasat öncesi piyasanın bozulmaması ve üreticinin korunması adına ofisin erken hareket etmesini istediklerini aktaran Karan, şunları kaydetti:

"Geçen yıl sezon başında TMO'nun alım fiyatı ile serbest piyasa arasında yüzde 25-30 bir fiyat farkı oluşmuştu. Bu nedenle TMO alım merkezi sayılarını artırarak depolarını şimdiden ilan etmelidir. Hasat zamanına bırakmadan fiyat ve alım kriterlerine göre alım yapılacağı duyurulmalıdır."





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