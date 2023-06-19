Espiye Belediyesi'nin kentte projeleri devam ediyor

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GİRESUN (AA) - Espiye Belediyesince Gelevera Deresi'nde sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Karadere, gazetecilere, daha modern bir Espiye oluşturma adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Bunlardan birinin de Gelevera Deresi üstü peyzaj çalışmaları olduğunu aktaran Karadere, bölgede çevre düzenleme, aydınlatma ve çocuk parkı yapımlarının tamamlandığını söyledi.

Projenin Espiye'ye hayırlı olmasını dileyen Karadere, "Espiye ilçesini ilmek ilmek dokuyor, ince ince işliyoruz. Daha ferah, daha konforlu bir şehir hayal ediyor ve gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız ilçemize hayırlı olsun." dedi.





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