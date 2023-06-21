GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi

AA

GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, asgari ücretin net 11 bin 402 liraya, bu ücrete sağlanan işveren desteğinin de 500 liraya yükseltilmesi kararının emekçi ile işverenlere hayırlı olmasını diledi.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin net 11 bin 402 lira olarak açıklandığını anımsatan Çakırmelikoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ücrete sağlanan işveren desteğinin de 400 liradan 500 liraya yükseltilmesi kararının hem emekçiye hem de işverenlerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ülkemizde asgari ücret düzeyinin diğer emtia verileri açısından temel teşkil etmesi, maliyetleri etkilemesi nedeniyle sadece çalışanlar için değil, işverenler ve idare için de önemli bir kriter oluşturmaktadır. Ülkemizin yaşadığı enflasyonla mücadele süreci, çalışanından patronuna kadar tüm kesimi etkilemektedir. Bizler çalışanlarımızı hiçbir şekilde ayrı tutmadığımız gibi aynı geminin içinde yol aldığımızı bilerek hareket etmekteyiz."

Çakırmelikoğlu, asgari ücret desteğinin devamının çok kıymetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

​​​​​​​"İşverene sağlanan asgari ücret desteğinin, asgari ücret artış oranı ve genel fiyat seviyesi dikkate alınarak revize edilmesi işveren temsilcisi olarak bizlerin önceliğidir. Genel ekonomik imkanlar kapsamında asgari ücret destek talebimiz başta olmak üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşan yeni kabinenin alacağı çalışmalar kapsamında ekonomideki dengelerin en kısa sürede yerine oturacağına ve fiyat aritmetiğinin de sağlıklı bir sürece gireceğine inancımızı da buradan ifade etmek istiyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Giresun'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Giresun'da kamyon ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 ...
FİSKOBİRLİK'in yeni ihracat rotası "Japonya"
YEREL HABERLER FİSKOBİRLİK'in yeni ihracat rotası "Japonya"
Giresun'da sağanak hasara neden oldu
YEREL HABERLER Giresun'da sağanak hasara neden oldu
Giresunspor'da iki oyuncunun sözleşmesi yenilendi
YEREL HABERLER Giresunspor'da iki oyuncunun sözleşmesi yenilendi
Giresunspor'da altyapı takviyeli yerli oyunculardan kadro oluşturulacak
YEREL HABERLER Giresunspor'da altyapı takviyeli yerli oyunculardan ...
Espiye Belediyesi'nin kentte projeleri devam ediyor
YEREL HABERLER Espiye Belediyesi'nin kentte projeleri devam ediyor
TMO'nun fındık alım fiyat ve esaslarını hasat öncesi açıklaması isteği
YEREL HABERLER TMO'nun fındık alım fiyat ve esaslarını hasat öncesi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.