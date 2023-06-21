GTSO Başkanı Çakırmelikoğlu, yeni asgari ücreti değerlendirdi

GİRESUN (AA) - Giresun Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, asgari ücretin net 11 bin 402 liraya, bu ücrete sağlanan işveren desteğinin de 500 liraya yükseltilmesi kararının emekçi ile işverenlere hayırlı olmasını diledi.

Çakırmelikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin net 11 bin 402 lira olarak açıklandığını anımsatan Çakırmelikoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ücrete sağlanan işveren desteğinin de 400 liradan 500 liraya yükseltilmesi kararının hem emekçiye hem de işverenlerimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Ülkemizde asgari ücret düzeyinin diğer emtia verileri açısından temel teşkil etmesi, maliyetleri etkilemesi nedeniyle sadece çalışanlar için değil, işverenler ve idare için de önemli bir kriter oluşturmaktadır. Ülkemizin yaşadığı enflasyonla mücadele süreci, çalışanından patronuna kadar tüm kesimi etkilemektedir. Bizler çalışanlarımızı hiçbir şekilde ayrı tutmadığımız gibi aynı geminin içinde yol aldığımızı bilerek hareket etmekteyiz."

Çakırmelikoğlu, asgari ücret desteğinin devamının çok kıymetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



​​​​​​​"İşverene sağlanan asgari ücret desteğinin, asgari ücret artış oranı ve genel fiyat seviyesi dikkate alınarak revize edilmesi işveren temsilcisi olarak bizlerin önceliğidir. Genel ekonomik imkanlar kapsamında asgari ücret destek talebimiz başta olmak üzere, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşan yeni kabinenin alacağı çalışmalar kapsamında ekonomideki dengelerin en kısa sürede yerine oturacağına ve fiyat aritmetiğinin de sağlıklı bir sürece gireceğine inancımızı da buradan ifade etmek istiyorum."





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