Fındık üreticilerine külleme hastalığı uyarısı

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GİRESUN (AA) - Giresun'da külleme hastalığıyla ilgili fındık yaprak ve zuruflarında yoğun bulaşmalar belirlendi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, fındıkta külleme hastalığı için sahada gözlemler yapıldığı ve üreticilerden gelen bildirimlerin incelendiği belirtildi.

Bölgede hava şartlarının uygun seyretmemesi ve gerekli mücadelenin yapılamaması sonucunda fındık yaprak ve zuruflarında yoğun bulaşmalar olduğunun tespit edildiği vurgulanan açıklamada, "Üreticilerimizin, hava şartlarının uygun olduğu günlerde hastalığın ilerlememesi ve tedavi etmek için gerekli ilaçlı mücadeleyi yapmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.



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