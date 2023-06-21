Giresun Üniversitesi Diş Hastanesi hizmete girdi

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GİRESUN (AA) - Giresun Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi törenle hizmete girdi.

Nizamiye Mahallesi'ndeki hastanenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, hastanenin hayırlı olmasını diledi.

Can, Giresun'a önemli bir sağlık kurumunun kazandırıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Rektörlük görevini üstlendiğim dönemde fakülte aktif değil, hastanesi yoktu. Bu eksikliği gidermek için çalışma başlattık. Zorlu bir sürecin ardından nihayet bugün hastanemizin açılışını yapıyoruz. Hayırseverlerimizin burada çok desteği oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından binanın açılışı yapıldı, davetliler birimleri gezdi.

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