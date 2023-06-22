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HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Giresun'da konuştu:

AA

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Giresun'da konuştu:

GİRESUN (AA) - HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bizim ücretlerimizle, asgari ücret eşitlendi hemen hemen, o zaman asgari ücretin üzerinde temmuz itibarıyla belediyelerimizle bir ek protokolle iyileştirme yapmamız gerekiyor." dedi.

Arslan, Giresun Belediyesi Kültür ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen, Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikasının (HİZMET-İŞ) Giresun Şube 1. Olağan Genel Kurulu'nda, asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu anımsattı.

Belediyelerde çalışan işçilerin ücretlerinin şu anda en yükseğinin 12 bin lira civarında olduğuna işaret eden Arslan, "Bugün işçiler fedakarlık yaparak, bunca ağır piyasa şartlarına rağmen ki Giresun Karadeniz'in mütevazi bir şehridir ama burada bile bir ev kiralamak istediğinizde maaşınızın yarısını gözden çıkaracaksınız, yukarılardaki mahallelerde en düşük, kira 4-5 bin lira. Peki 11 bin lirayla nasıl geçineceğiz? Belediyedeki şirket işçileri bu şehrin temizliğinden tutun tüm hizmetlerini yapıyor, belediyedeki her işi yapıyor." diye konuştu.

Arslan, Giresun'daki tüm belediye başkanlılarına, "Lütfen, 1 Temmuz itibarıyla her şeyi yeniden masaya koyalım ve çalışanların insanca yaşayabilecekleri, hiç değilse namerde muhtaç olmadan ayakta kalabilecekleri bir çözümü bulmamız gerekiyor." çağrısında bulundu.

Asgari ücret dışında çalışanların da ücretlerinin aynı oranda artması gerektiğinin altını çizen Arslan, "Örneğin, temmuz ayında bütün Giresun'daki belediyelerdeki arkadaşlarımızın ücretlerine yüzde 34 oranında zam yapmamız gerekiyor. Asgari ücret o kadar arttı, onu artırırsak dengeyi korumuş oluruz." ifadelerini kullandı.

Arslan, asgari ücretin yüzde 34 artırılmasının önemli olduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Üstelik işçi, işveren ve hükumet üçlüsünün bunu oy birliğiyle kabul etmesini de önemli buluyoruz. Bu tür kriz noktalarında birlikte çalışarak sorunları çözmek, çaba sarf etmek son derece önemli. Onun için 'asgari ücret artışı Türkiye'de emekçilerin, asgari ücretli çalışanların sorunlarını çözecek' diye bir iddiada bulunmuyoruz, 'bu ücret yeterlidir' demiyoruz ama Türkiye'nin içinden geçtiği bu zorluklarda, bu artışın önemli bir artış olduğunu ve bu ücretlerin diğer ücretleri de aynı oranda yükseltmesi gerektiğinin altını çiziyoruz."

Ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını belirten Arslan, aynı şekilde belediyelerin yaşadıkları zorlukların da bilincinde olduklarını aktardı.

Arslan, asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseltildiğini yineleyerek, "Bizim ücretlerimizle, asgari ücret eşitlendi hemen hemen, o zaman asgari ücretin üzerinde temmuz itibarıyla belediyelerimizle bir ek protokolle iyileştirme yapmamız gerekiyor." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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