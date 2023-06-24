Giresunspor Başkanı Nahid Ramazan Yamak, kulübü satmaya hazır olduklarını söyledi

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig'den 1. Lig'e düşen Giresunspor'un kulüp başkanı Nahid Ramazan Yamak, "Yerli, yabancı, yatırımcı, bu kulübü alabilecek, talipli olabilecek kim varsa arkasında çalışmaya hazırım, kulübü hemen kendilerine vermeye hazırız." dedi.

Yamak, Giresunspor tesislerinde düzenlenen "Birlik, Beraberlik ve Vefa Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, kulübün borçları ve gelecek sezon oluşturmayı planladıkları sponsorluk gelirleriyle ilgili bilgi verdi.

Ara transfer dönemi için ödenmesi gereken borçlar olduğunu vurgulayan Yamak, ocak ayındaki transfer tahtasını açtırmaları için yaklaşık 109 milyon lira gerektiğini söyledi.

Yamak, bu sezon takımı tekrar kurmaları için yaklaşık 50 milyon liraya daha ihtiyaçlarının olduğunu dile getirerek, Giresunspor'un ocak ayına kadar 150 milyon liraya ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Kulübe sahip çıkılması yönünde çağrıda bulunan Yamak, şöyle devam etti:

"Ben buradan çağrıda bulunuyorum, yerli, yabancı, yatırımcı, bu kulübü alabilecek, talipli olabilecek kim varsa arkasında çalışmaya hazırım, kulübü hemen kendilerine vermeye hazırız. Kulübü alacak kişilerin sadece ekonomik değil hukuki olarak, altyapı olarak, kulübün sürekliliği olarak, bu kulübün, Giresunspor Kulübü Derneği'nin yüzde 51 hisselerine sahip olup, yüzde 49'unu alabilecek kim varsa çıksın bugün hazırız. Önceki genel kurulda da bu yapılmış verebiliriz. Buraya çıkıp, sahip çıkabilecek bir yönetim varsa, eğer bu parayı sağlayabileceklerse ben hemen kongreye gitmeye hazırım. Kesinlikle bu kulübün koltuk sevdalısı değilim, gerekeni yapmaya hazırız."

Giresun Valisi Enver Ünlü ise Giresun sevdalılarından Giresunspor'a destek beklediklerini belirtti.

Giresunspor'un Spor Toto 1. Lig'de tekrar büyük başarılara imza atmasını temenni eden Ünlü, "Süper Lig'den "düştük' demiyorum 'ara verdik' diyorum. Tekrar mali yapımızı güçlendirip inşallah tekrar Süper Lig'e dönebiliriz, döneriz, bu altyapı, bu enerji bizde var ama 1. Lig için güçlü bir takım kurup, güçlü bir yönetim kurup orada mücadele etmemiz lazım. Çünkü orada da Süper Lig adayı pek çok takım var." diye konuştu.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür de Giresunspor'un yanında olduklarını ifade ederek, "Tabi kolay bir şey değil, borçlarımız var, büyük iş adamlarımızı bu işe angaje etmemiz gerekiyor gönüllü olarak, tabi bununla alakalı da bizler çalışacağız, gelen dostlarımıza hatırlatacağız, 'Giresunspor'u sevenleri burada görmek istiyoruz' diyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Giresunspor'un yeni sezon formaları tanıtıldı.



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