Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yollar ayrıldı

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GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik direktör İrfan Buz'la yola devam etmeme kararı alındı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol A takımı teknik direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisi ve ekibine göstermiş oldukları çaba ile çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.





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