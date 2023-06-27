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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

AA

Giresun'da kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

GİRESUN (AA) - Giresun'un Duroğlu beldesinde ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından 23 Haziran Cuma günü başlatılan arama çalışmaları, Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor.

AFAD, deniz polisi, Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Giresun Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yapıyor.

Devlet Su İşleri ekibi de dere yatağı ve su içerisinde çalışma gerçekleştiriyor.

Öte yandan Giresun Valiliği koordinesinde il genelinde heyelan ve su baskınlarının verdiği tahribatın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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