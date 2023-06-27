Giresun'da kulübesi heyelan altında kalan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Duroğlu beldesinde ahşap kulübesi toprak altında kalan ve kendisinden haber alınamayan kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından 23 Haziran Cuma günü başlatılan arama çalışmaları, Samsun AFAD Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü koordinesinde devam ediyor.

AFAD, deniz polisi, Samsun Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi, Giresun Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekipleri, Aksu Deresi'nde rafting ve zodyak botları ve sonar cihazıyla arama yapıyor.

Devlet Su İşleri ekibi de dere yatağı ve su içerisinde çalışma gerçekleştiriyor.

Öte yandan Giresun Valiliği koordinesinde il genelinde heyelan ve su baskınlarının verdiği tahribatın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.





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