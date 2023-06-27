Giresun'da esnaflar arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı

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GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde pide salonu işletmecileri arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adabük Mahallesi'nde, bir pide salonunun işletmecisi F.E ve çalışanı S.B.S ile yan tarafında bulunan diğer pide salonunun ortağı T.E. arasında müşteri araç parkı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

F.E. üzerindeki ruhsatsız tabanca ile T.E.'yi bacağından yaralarken seken kurşunlar S.B.S'ye de isabet etti.

T.E, S.B.S ve darp sonucu yaralanan F.E. ambulanslarla Giresun merkezdeki hastanelere sevk edildi.





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