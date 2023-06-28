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Giresun'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA

Giresun'da bayramlaşma programı düzenlendi

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, sağanak ve su baskınlarından etkilenen Duroğlu beldesinde bayram namazı çıkışında vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Duroğlu Merkez Camisi avlusundaki bayramlaşmaya AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Duroğlu Belediye Başkanı Halil Çetin ve İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı katıldı.

Vali Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devletin kudretli imkanlarıyla kısa sürede afetin izlerini büyük ölçüde sildikleri Duroğlu beldesinde hemşehrileriyle bayramlaştığını ifade etti.

Bulancak ilçesinde de Sarayburnu Camisi'nde bayram namazı sonrası Belediye Başkanı Recep Yakar ile Başkan Yardımcısı Emrullah Guguk vatandaşlarla bayramlaştı.

Espiye'de ise Merkez camisinde kılınan bayram namazının ardından Kaymakam Taner Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere vatandaşların bayramını tebrik etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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