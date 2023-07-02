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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'daki Göksu travertenlerine sezonda 200 bin ziyaretçi bekleniyor

AA

Giresun'daki Göksu travertenlerine sezonda 200 bin ziyaretçi bekleniyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'un Dereli ilçesinde, turkuaz renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşan Göksu travertenlerini haziran-ekim dönemini kapsayan turizm sezonunda 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İlçeye bağlı Pınarlar köyünde bulunan Göksu travertenlerinde, Giresun Valiliği İl Özel İdaresince 2020'de başlatılan proje kapsamında, teras şeklinde büyüklü küçüklü çok sayıda gölet oluşturuldu.

Geçen yıl ziyarete açılan travertenler, yeni oluşum için turizm sezonu dışında doğal sürece bırakılıp kasımda tekrar ziyarete kapatıldı. İl Özel İdaresince travertenlerin çevresinde otopark, yol çalışması, yöresel ürün pazarı ve aydınlatma çalışmaları da yapıldı.

10 Haziran'da tekrar ziyarete açılan Göksu travertenleri, yoğun ilgi görüyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Kurban Bayramı süresince travertenleri yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti. Haziran-Ekim 2022'de 70 bin kişinin ziyaret ettiği travertenleri bu yılın aynı döneminde 200 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

- "Pamukkale havası var, değişik, güzel bir yer"

İstanbul'dan ailesi ile bölgeye gezmeye gelen Veysi Tabak, adını daha önce çok duyduğu travertenleri ilk kez ziyaret ettiğini söyledi.

Travertenlerin güzelliği karşısında çok şaşırdığını ifade eden Tabak, "Aileler çocuklarıyla birlikte çok rahat burada vakit geçirebiliyor. Herkese de de burayı görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Almanya'dan memleketi Giresun'a eşi ile tatile gelen Hicabi Öner ise iki yıl önce ziyaret ettiği travertenlerin güzelliğini unutamayınca tekrar görmek istediğini anlattı.

Öner, "Eşimde romatizma var, onu burada gezdirdim, su çok iyi geldi." diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan Evren Avcı da travertenlerin anlatıldığı kadar güzel olduğunu vurgulayarak, "Çok şahane bir yer yapmışlar, böyle bir yer olabileceğini de düşünmüyordum açıkçası. Burayı yapan, bu hale getirenlere teşekkür ederim. Karadeniz'de böyle bir yer olması çok güzel. Pamukkale havası var, değişik, güzel bir yer." ifadelerini kullandı.

Eser Bozal da eşinin internetten gezilecek yerler aradığı sırada Göksu travertenlerini bulduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hiç Pamukkale'ye gitmedim. Eşim, 'Pamukkale'yi ayağına getirdim, Pamukkale gibi bir yer varmış.' dedi. Ben de fotoğraflara baktım dikkatimi çekti ve geldik. Gelirken yolda diyorum ki 'Bizi nereye götürüyorsun?' Kendi kendime söylendim ama buraya geldim, resmen aşık oldum, hatta şimdiden eşime 'Seneye yine gelelim.' diyorum. O kadar güzel. Ben böyle bir doğa harikasını kesinlikle beklemiyordum. Etraf orman, ağaçlar, su süper yani bayıldık. Göksu travertenlerini herkesin kesinlikle hayatında bir kere görmesini istiyorum, cennetten bir köşe."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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