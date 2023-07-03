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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuzenler kurdukları kadın kooperatifiyle fındığa değer katıyor

AA

Kuzenler kurdukları kadın kooperatifiyle fındığa değer katıyor

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Giresun'da 8 kuzenin bir araya gelip kurduğu kadın kooperatifi, fındık ezmesi ve fındıklı kurabiye ile çeşitli yöresel ürünler üretiyor.

Kovid-19 salgını döneminde İstanbul'dan memleketi Giresun'a dönen Handan Aktan, merkeze bağlı Kayadibi Mahallesi'nde, kuzenleriyle bir araya gelip Ortakbahçe Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu.

Mahalledeki eski sağlık ocağı binasını kiralayan kooperatif, binayı üretim merkezi haline getirdi.

İlk yıl kendi imkanlarıyla fındığı işleyip pazarlayan kooperatife, bu yıl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi desteğiyle fındık kırma ve kavurma makineleri kazandırıldı.

Kadınlar, kooperatif bünyesinde fındığın yanı sıra kokulu üzüm şırası, kiraz tuzlaması, dağ çileği reçeli gibi yöresel ürünleri de işleyip satışını yapıyor.

Kooperatif Başkanı Handan Aktan, AA muhabirine, şehrin dışında kalan bir mahalle olan Kayadibi'nde ürettikleri fındık ve diğer yöresel ürünleri, sosyal medya üzerinden pazarlamaya başladıklarını söyledi.

Olumlu geri dönüşlerin ardından 8 kadın kuzen olarak kooperatifleşme sürecine girdiklerini ifade eden Aktan, daha sonra aralarına yeni üyeler de aldıklarını belirtti.

Aktan, işe ilk başladıklarında makineye sahip olmadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Aslında sıfırdan başladık, bilgimizi ve iş gücümüzü bir araya getirmiştik, o aşamadan şu anda fındık kırabiliyoruz, kavurabiliyoruz, paketleyebiliyoruz, fındık ezmesi ve fındıklı kurabiyeler yapabiliyoruz, erişteler yapabiliyoruz, özellikle ısırganlı eriştemiz tercih ediliyor ve coğrafi işaretli bir ürün. Onun haricinde yöresel ürünler üretiyoruz."

Bölgede özellikle son iki yıldır kadın kooperatiflerinin oldukça rağbet görmeye başladığını dile getiren Aktan, "Kooperatiflerin sayısı da arttı, bizim de buna öncülük yapmamız hoşumuza gidiyor çünkü görüp, bize sorular sorup kendilerini ona göre yönlendiren arkadaşlarımız var. Bu da bizi memnun ediyor." dedi.

Handan Aktan, artık tüketicilerin temiz gıdaya yönelmeye başladığına dikkati çekerek, "Tüketici, temiz gıdaya, üretim bölgesinde en doğru ve en uygun fiyatlı ürüne ulaşacağını düşünüyor. Tüketici ile aramızda aracı yok, kendimiz üretiyoruz, işliyoruz ve direkt son tüketiciye ulaşıyor. Giresun fındığı deyince tüketici biliyor ki Giresun'dan Giresun fındığı alıyor, bu da bir güven sağlıyor." diye konuştu.

- "İş organizasyonunu burada öğrendim"

Fındık ezmesi, Giresun fındığı ve ısırganlı eriştenin coğrafi işaretli ürünler olduğunu belirten Aktan, tüketicilerin ürün satın alırken de coğrafi işarete önem verdiğinin altını çizdi.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle de alacakları makinelerin olduğunu aktaran Aktan, makine sayısı çoğaldıkça üretim kapasitelerini de artıracaklarını kaydetti.

Kooperatif üyesi kuzenlerden Gizem Ceren Piri Onsekiz ise fındık ve diğer ürünlere kooperatif ile katma değer katılabileceğinin güzel bir örneğini ortaya çıkardıklarını vurgulayarak, "İş organizasyonunu burada öğrendim, uzun yıllar da sosyal medyada kadın girişimcilerle çalıştım, bunun kooperatife nasıl aktarılacağını deneyimleme fırsatım oldu. Burada tabi kuzenlerimle çalışmanın bir rahatlığı da var, 3 yaşında bir oğlum var, onu da burada büyüttüm diyebilirim." ifadesini kullandı.

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