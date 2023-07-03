Giresun'da fındıkta rekolte tespit çalışmaları başladı

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GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, 2023 yılı tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarının başladığını bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan komisyon tarafından başlanan çalışmaların 3-10 Temmuz'da fındık tarımı yapılan 13 ilçede gerçekleştirileceğini belirtti.

Çalışmanın çotanak sayımıyla yapılacağını kaydeden Karan, 2023 yılı fındık rekoltesinin en sağlıklı şekilde tespit edileceğini aktardı.

Karan, nisan ve mayısta yüksek verimli görülen fındığın, havaların aşırı yağışlı geçmesi ve bahçelerde oluşan külleme hastalığına bağlı kendini besleyemediğini ve döküldüğünü kaydederek, "Üretimdeki rekolte kaybı, yapılacak çotanak sayımı ile netlik kazanacaktır." ifadesini kullandı.





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