Giresunspor Teknik Direktörü Kaplan, yeni sezonu değerlendirdi:

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

GİRESUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Ligin ilk yarısında alabildiğimiz kadar puanlar alıp sonrasında devre arasında transferi açarsak hiçbir problem yok." dedi.



Kaplan, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, kendilerini zorlu bir sezonun beklediğini söyledi.

Transfer yasağı nedeniyle kadroda kalan ve altyapıdan dahil edilen oyuncularla iyi bir kadro planlaması yapıp sezona girmek istediklerini belirten Kaplan, bu sıkıntılı sürecin hep beraber aşmaları gereken bir durum olduğunu aktardı.

Kaplan, Giresunspor'un mevcut kadrosu göz önüne alındığında ilk hedefin ligde kalmak olduğunun altını çizerek, "Hayalci olmamamız lazım, play-off oynarız ya da şampiyon oluruz dersek insanları kandırmış oluruz." diye konuştu.

Giresunspor'un uzun yıllar sonra çıktığı Süper Lig'de iki sene kalıp şanssız bir şekilde küme düşmesinin herkesi üzdüğünü ifade eden Kaplan, camianın ve taraftarların elini taşın altına koyması ve sorumluluk alması gerektiğine dikkati çekti.

Kaplan, ellerinde sihirli değnek olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Başkan beni çağırdığında 'Hiç problem yok.' dedim. Ben maddiyat için ya da para için buraya gelmedim. Burada önemli olan paradan ziyade kenetlenip, iyi bir iletişim kurup, takıma sahip çıkıp bu takımı önce bu ligde tutup ondan sonra bakmak lazım. Ligin ilk yarısında alabildiğimiz kadar puanlar alıp sonrasında devre arasında transferi açarsak hiçbir problem yok. Aynı şekilde biz Ankaragücü'nde de bunu yaşadık ama devre arasında 9 yabancı, bir yerli aldık, o sene Süper Lig'de kümede kaldık. İnşallah ilk yarı herkesin istediği bir Giresunspor yaratırız. Benim bundan şüphem yok, gece gündüz çalışacağız."



Tek isteğinin destek olduğunu aktaran Kaplan, "Birlik beraberlik yapmak lazım. Altyapıdan gelen oyunculardan eğer 5-6 tane yakalarsak o zaman benim korkum yok. Giresunspor için saha içinde ve saha dışında ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.