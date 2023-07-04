Türkiye fındık ihracatından 10 ayda 1,6 milyar dolar gelir elde etti

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

GİRESUN (AA) - Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde 1,6 milyar dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-30 Haziran 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 579 milyon 600 bin dolar karşılığında 262 bin 173 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, haziran ihracatının ise 19 bin 328 ton fındık karşılığı 119 milyon 404 bin dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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