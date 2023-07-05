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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Giresun'da yaz Kur'an kursları başladı

AA

Giresun'da yaz Kur'an kursları başladı

GİRESUN (AA) - Giresun il ve ilçe müftülükleri bünyesindeki Kur'an kursları başladı.

Yatılı yaz Kur'an kurslarının da başladığı kentte, 4-22 yaş arasındaki çocuklar ve gençlerin kurslar için başvurular 10 Temmuz'a kadar alınmaya devam edilecek.

İsteyen öğrenciler 24 Temmuz'dan itibaren tekrar kayıt yaptırarak 31 Temmuz'da başlayacak ikinci dönem yatılı yaz Kur'an kurslarına da başvuru yapabilecek.

Yaz Kur'an kursları eğitimleri 11 Ağustos'ta, yatılı yaz Kur'an kursları birinci dönemi 28 Temmuz, ikinci dönem eğitimleri ise 25 Ağustos'ta sona erecek.

Espiye'de başlayan Kur'an kurslarını ziyaret eden Müftü Osman Gülbe, çocuklara ve gençlere Kur'an-ı Kerim dersinin yanı sıra temel dini bilgiler, temel inanç esasları ve toplumsal hayata yönelik ahlaki bilgiler içerikli dersler verileceğini söyledi.

"Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi" sloganıyla açılan kurslarda çocuklara yönelik sosyal faaliyetler de gerçekleştirileceğini ifade eden Gülbe, "Her bir camimizde açılan yaz Kur'an kurslarını fırsat bilmeliyiz. Yavrularımızın bu kurslara katılmasına öncülük etmeliyiz." dedi.

Yağlıdere ilçesindeki Kur'an kurslarını ziyaret eden Yağlıdere Müftüsü Abdullah Bal da çocukların temel dini bilgiler, Kur'an-ı Kerim, değerler eğitimi, cami ve din görevlisi ile tanışmaları ve bu konularda bilgi sahibi olmaları açısından kursların önemli olduğuna belirtti.


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