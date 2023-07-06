Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Espiye'de balıkçılar denize açılmak için hazırlıklara başladı

        AA
        Giriş: 06.07.2023 - 13:12
        Espiye'de balıkçılar denize açılmak için hazırlıklara başladı

        GİRESUN (AA) - Espiye'de balıkçılar denizlerde av yasağının başlamasıyla zarar gören ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yapıyor.

        Balıkçılar, av yasağının sona ermesine yaklaşık 2 ay kala Gülburnu Köyü Balıkçı Barınağı'nda hazırlıklarını tamamlamak için mesai harcıyor.

        Gülburnu Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Üzeyir Kıdıl, AA muhabirine, boya, güverte ekipmanlarının bakımları, makine bakımları ve elektronik avlama sistemlerinin bakımlarını yaptıklarını söyledi.

        Barınakta Gülburnu, Değirmenağzı, Sakarya ve Hisarüstü köylerinden profesyonel ve amatör olarak yaklaşık 100 balıkçı teknesi bulunduğunu aktaran Kıdıl, "Şu anda 2 aylık zaman kaldı. Hazırlıklarımız tam yol devam ediyor. Bu sene palamudun bol olacağını, hamsinin palamuda nazaran biraz daha kısıtlı olacağını, çinekopun da bu sene iyi miktarda olacağını düşünüyoruz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Giresunspor Başkanı Yamak: Bir kurtuluş savaşı vereceğiz
        Giresunspor Başkanı Yamak: Bir kurtuluş savaşı vereceğiz
        Mustafa Kaplan: Giresunspor için ne gerekiyorsa yapacağız
        Mustafa Kaplan: Giresunspor için ne gerekiyorsa yapacağız
        Çevreyi kirleten çöp tesisinin `ÇED olumlu´ raporuna 4´üncü iptal
        Çevreyi kirleten çöp tesisinin `ÇED olumlu´ raporuna 4´üncü iptal
        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaza geçirdi
        Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, kaza geçirdi
        Giresun´da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu
        Giresun´da 5 gün önce heyelanda kaybolan kişinin yeleği bulundu
        Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı
        Giresunspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı