Giresun'da yaşadığı kulübe toprak altında kalan vatandaş için gıyabi cenaze namazı kılındı Giresun'un Duroğlu beldesinde yaşadığı ahşap kulübe toprak altında kalan ve bir daha kendisinden haber alınamayan vatandaş için gıyabi cenaze namazı kılındı.

GİRESUN (AA) - Giresun'un Duroğlu beldesinde yaşadığı ahşap kulübe toprak altında kalan ve bir daha kendisinden haber alınamayan vatandaş için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Beldenin Çağlayan Mahalle Camisi'ndeki gıyabi cenaze namazına kayıp Rıdvan Coşar'ın yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Enver Ünlü, Duroğlu Belde Belediyesi Başkanı Halil Çetin ile vatandaşlar katıldı.

Coşar'ın ailesine başsağlığı dileyen Ünlü, 15 gün boyunca 39 dalgıç, 120 görevli, onlarca gönüllü ve 26 aracın kayıp kişiyi bulmak için görev yaptığını söyledi.

Heyelanın meydana geldiği alandan itibaren Aksu deresinin deniz ile birleştiği noktaya kadar didik didik her yerin arandığını belirten Ünlü, "Bütün ihbarları değerlendirdik, bazı kıyafetlerini, montunu bulduk ama maalesef kendisine ulaşamadık." dedi.

Ünlü, arama kurtarma faaliyetlerinin devam edeceğini dile getirerek, çalışmaların bazı noktalarda yoğunluk göstereceğini kaydetti.

Ailenin acısını da bir nebze hafifletmek adına bugün son görevi yaptıklarını ifade eden Ünlü, şöyle devam etti:

"Ümidimizi kaybetmedik, inşallah bulup en azından ailemize bir şehidimizin, kıymetli vatandaşımızın, kardeşimizin bir cenaze, bir mezarının olması en azından en büyük temennimiz. Bunun için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden geleni değil her şeyi yapmaya çalışacağız."

Ünlü, Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi şartları zor bir bölge olduğunun altını çizerek, "Ülkemizde bu afetler son yıllarda daha fazla yaşanmaya başladı, buna karşı da gerekli tedbirleri alıp, gerekli dersleri çıkarmamız lazım. Ben bir kez daha kederli ailesine, Duroğlu sakinlerine baş sağlığı diliyorum, Allah'tan sabır diliyorum." diye konuştu.

Beldenin Çağlayan Mahallesi'nde Rıdvan Coşar'ın içinde bulunduğu kulübenin heyelan altında kaldığı ihbarının ardından 23 Haziran'da arama çalışmaları başlatılmıştı.