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        Karaovacık Yaylası'nda "Şehit ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi

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        Giriş: 10.07.2023 - 11:08
        Karaovacık Yaylası'nda "Şehit ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi

        GİRESUN (AA) - Espiye Müftülüğünce Karaovacık Yaylası'nda şehitler için "Şehit ve Gazileri Anma Programı" düzenlendi.

        Karaovacık Yayla Camisi'nde gerçekleştirilen programda, din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi. Emekli müftü İskender Bal tarafından, şehitler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

        İlçe Müftüsü Osman Gülbe, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin kanlarının son damlasına kadar vatanları için savaştığını ve unutulmamaları gerektiğini belirterek, "Vatan savunması için şehit verdiğimiz binlerce vatan evladının ruhlarını bir kez daha şadetmek ve şehit ailelerinin acılarını paylaşmak, bir nebze olsun hafifletmek için anma programını gerçekleştirdik. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun, Allah onlardan binlerce kez razı olsun." dedi.

        Programa Espiye Belediye Başkan Vekili Selahattin Hürüz, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, din görevlileri, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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