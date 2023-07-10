GİRESUN (AA) - Espiye'nin Karaovacık Yaylası'nda 24. Karaovacık Otçu Göçü Yayla Festivali yapıldı.

Festivale Espiye Belediye Başkan Yardımcıları Selahattin Hürüz ile Mustafa Bodur, Soğukpınar Belde Belediye Başkanı Mustafa Eyice ve vatandaşlar katıldı.

Hürüz, festivalde yaptığı konuşmada, Karaovacık Yaylası'nın yöre kültürü açısından büyük önemi bulunduğunu ifade ederek, "Festivaller sayesinde sıla ile gurbet birleşiyor. Şenlik gurbette yaşayan Giresunlular ile yöre halkının kaynaşmasına vesile oluyor." dedi.

İmera grubunun konser verdiği festivalde vatandaşlar yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle de eğlendi.