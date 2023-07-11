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        GÜNCELLEME - Giresun'da zemini çöken fabrikada göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı

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        Giriş: 11.07.2023 - 01:50
        GÜNCELLEME - Giresun'da zemini çöken fabrikada göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı

        GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar sonucu zemini çöken fabrikada göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

        Kentte etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki bir su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu Şenol Karagöz, Ali Camcı ve Şinasi Özdemir göçük altında kaldı.

        Olay yerine sevk edilen AFAD, AKUT, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Karagöz ve Camcı kurtarıldı.

        Yaralı işçiler, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        DSİ'nin iş makineleriyle çalışmalarına destek verdiği ekipler, göçük altındaki Şinasi Özdemir'i (48) aramaya devam ediyor.

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