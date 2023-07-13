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        Giresun'da göçük sonucu 1 işçinin öldüğü fabrikanın faaliyetleri durduruldu

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        Giriş: 13.07.2023 - 18:03
        Giresun'da göçük sonucu 1 işçinin öldüğü fabrikanın faaliyetleri durduruldu

        GİRESUN (AA) - Giresun Valiliği, Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zemininin çökmesi sonucu 1 işçinin öldüğü, 2 işçinin de yaralandığı fabrikanın faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Üçtepe beldesindeki su fabrikasında 10 Temmuz'da meydana gelen obruk şeklindeki göçükte 3 çalışanın enkaz altında kaldığı anımsatıldı.

        İşçilerden 2'sinin yaralı kurtarıldığı, 1'inin ise hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, "Yaşanan üzücü olayın ardından derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. İlk incelemeler sonucu belirlenen eksiklikler giderilene ve başlatılan soruşturma tamamlanana kadar işletmenin faaliyetleri Valiliğimiz tarafından süresiz durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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