Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Giresun'da göçük sonucu 1 işçinin öldüğü fabrikanın sahibi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 15:12
        Giresun'da göçük sonucu 1 işçinin öldüğü fabrikanın sahibi tutuklandı

        GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle fabrikanın zemininin çökmesi sonucu 1 işçinin ölümü, 2 işçinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Espiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında su fabrikasının sahibi H.A ile gıda mühendisi A.B. ve işletme müdürü E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Espiye Adliyesi'ne götürülen şüphelilerden E.E savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Mahkemeye sevk edilen H.A tutuklanırken, A.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kentte 10 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarılmış, 1 işçi hayatını kaybetmişti.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Giresun'da göçükte 1 işçinin öldüğü fabrikanın faaliyetine durdurma
        Giresun'da göçükte 1 işçinin öldüğü fabrikanın faaliyetine durdurma
        Bakan Uraloğlu: İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini yaşıyoruz
        Bakan Uraloğlu: İklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini yaşıyoruz
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (4)
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (4)
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (3)
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (3)
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (2)
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiden iletişim kesildi (2)
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiyle iletişim kesildi
        Giresun'da fabrikada göçük altında kalan işçiyle iletişim kesildi