Giresun'da göçük sonucu 1 işçinin öldüğü fabrikanın sahibi tutuklandı
GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle fabrikanın zemininin çökmesi sonucu 1 işçinin ölümü, 2 işçinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Espiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında su fabrikasının sahibi H.A ile gıda mühendisi A.B. ve işletme müdürü E.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Espiye Adliyesi'ne götürülen şüphelilerden E.E savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Mahkemeye sevk edilen H.A tutuklanırken, A.B ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte 10 Temmuz'da etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Üçtepe beldesindeki su fabrikasının depo bölümünün zemininin çökmesi sonucu göçük altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarılmış, 1 işçi hayatını kaybetmişti.