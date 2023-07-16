GİRESUN (AA) - Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde düzenlenen 16. Karadeniz Off-Road Kupası'nda 2. ayak yarışı tamamlandı.

Giresun Offroad Kulübü, Jeep ve Doğa Sporları Derneği (GİROFF), Şebinkarahisar Belediyesi ve Şebinkarahisarlılar Yardımlaşma Derneği iş birliğiyle Bağlar mevkisindeki parkurda düzenlenen etkinliğe, farklı illerden sporcular 24 araçla katıldı.

Sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla çamur, dere, tırmanma gibi engellerin yer aldığı seyirci etabında 3 tur attı.

S1 kategorisinde Hüseyin Kurucu ile Hasan Cebeci, S2 kategorisinde Ali Küçükersöz ile Arif Gençler, S3 kategorisinde İsa Yaşar ile Ahmet Köseoğlu, S4 kategorisinde ise Süleyman Şen ile Ahmet Sarıtaş birinci oldu.

Genel klasmanda ise birinciliği İsa Yaşar ve Ahmet Köseoğlu elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, AA muhabirine, böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Her yerden insanlar bu yarışı izlemek için geldiler. Seneye ulusal yarışmada da off-road yarışlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz." dedi.

GİROFF Başkanı Sinan Çelebi ise inanılmaz bir organizasyon olduğunu belirterek, "Belediyenin ciddi derecede katkıları oldu. Bu ayak, ulusala aday bir şampiyonaydı. İnşallah seneye biz bu şampiyonayı ulusalla taçlandıracağız. Şebinkarahisar'a inanılmaz bir getirisi olacak." diye konuştu.

Seyircilerden Barış İçtaş, çok güzel bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, "Bundan önce de bir kış festivali olmuştu. Onda da çok güzel görseller sunuldu bize. Buradaki yarışlarda çok eğleniyoruz. Araçlar gerçekten çok güçlü, bunlar da bizim ilgimizi çekiyor. Böyle etkinliklerin devamını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.