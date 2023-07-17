Yuvasından düşen yavru kırlangıçlara esnaf sahip çıktı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde yuvalarından düşen kırlangıç yavrularının bakımını esnaf Şerife Bayram üstlendi.

İlçe merkezinde çeyiz ürünleri üzerine satış yapan Bayram, iş yerinin yanında 3 yavru kırlangıcın yuvalarından düştüğünü fark etti. Yavruları alıp veterinere götüren Bayram, kırlangıçlar büyüyene kadar bakmaya karar verdi.

Komşusunun torununun bulduğu 2 yavru kırlangıcı da sahiplenen Bayram, yavruları gündüz iş yerinde, akşam evinde bakıyor.

Bayram, AA muhabirine, kırlangıçları bulduğunda hiçbirinin gözlerinin açık olmadığını söyledi.

Kırlangıçları anne şefkatiyle büyüttüğünü belirten Bayram, "Anne yüreği olsa gerek hemen alıp sahiplendim. Bu yavrular ölmesin, büyüsün istedik. Tam üç hafta oldu, uçmak için çabalıyorlar, biraz daha canlanmaya başladılar." dedi.

Bayram, kırlangıçları haşlanmış yumurta beyazı ve çiğ kıyma ile beslediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Büyüdükçe bakımları da zorlaşıyor. İnşallah uçmayı öğrenene kadar bizlerin yanında olacaklar. Uçmayı öğrenince de uçup gidip kendi yuvalarını kurarlar. İki çocuğum vardı, şimdi bunlar da geldi. Bunlar başka canın yavrusu diye bakmamak içimden gelmedi. Yavrularımız için bayramda bir yere gitmedik. Sırf onlar aç kalmasın diye yakın bir komşumuza gitsek bile kısa zaman içinde eve dönüyoruz. Merak ediyoruz. Aç kalırlar diye endişe duyuyoruz."

Bayram'ın oğlu Mustafa Bayram ise kırlangıçlarla zaman geçirmekten büyük keyif aldığını dile getirerek, "Annem zaten bunların devamlı karnını doyuruyor, aç bırakmıyor. Onlar bize emanet, emanetlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.