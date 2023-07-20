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        Bulancak'ta görme engelli öğrenciler için kamp yapılacak

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:36
        Bulancak'ta görme engelli öğrenciler için kamp yapılacak

        GİRESUN (AA) - Bulancak'ta görme engelli öğrenciler için "Aytaç Görme Engelli Kampı" 21-28 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

        Bulancak İnovasyon Merkezinde yapılacak kampa, Adana, Ankara, Balıkesir, Denizli, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa ve Bulancak'tan görme engelli öğrenciler katılacak.

        Kamp Koordinatörü Göktan Güçlü, gazetecilere, 8 gün sürecek kampta 27 öğrenci, 15 refakatçi ve 7 görevli olmak üzere 49 kişinin yer alacağını söyledi.

        Öğrencilerin kampta eğitimler, eğlenceler, at binme, gastronomi, drama, tarım ve doğa eğitimi, yüzme, ekolojik ve teknolojik çalışmalar, müzik, spor ve gezi gibi aktivitelerle sosyalleşme imkanı bulacağını belirten Güçlü, şunları kaydetti:

        "Öğrenciler kampta şahsi becerilerinin yanında aileden ayrı yaşama, farklı bireysel becerileri keşfetme ve geliştirme imkanı bulacak. Görme engelliler, sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlere de katılacaklar. Çevreyi tanıma, piknik, gezi, yüzme gibi faaliyetlere katılacak öğrenciler, takım ruhu ve paylaşma duygusunu öğrenecekler. İçlerinde enstrüman çalan çocuklarımız, sesi güzel olan konservatuvar öğrencilerimiz var. Kimi çalıyor, kimi söylüyor, kimi birbirine güzel espriler yapıyor. Çok eğlenceli ve güzel bir ortam oluşacağına inanıyoruz."

        Kampta Gönül Güçlü, Zübeyde Yanar, Elife Haksever, Zehra Saraç, Könül Mirzayeva, Ayşen Engin, Cem Mutlu Türkseven ve Erol Küçük sorumlu olarak bulunacak.

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