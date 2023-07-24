Bulancak'ta alt ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

GİRESUN (AA) - Bulancak Belediye Başkanı Recep Yakar, alt ve üst yapı çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.

Yakar, yaptığı yazılı açıklamada, kentte 10 Temmuz'daki şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınlarının zarar oluşturduğunu aktardı.

Görev süreleri boyunca yaptıkları altyapı çalışmaları sayesinde olası felaketleri en az zararla atlattıklarını vurgulayan Yakar, "Yağmurlar sonrası yaz mevsimi ve havaların iyi gitmesini en iyi şekilde değerlendirmek için de derhal harekete geçtik. İlçemiz genelinde sürdürdüğümüz yenileme ve dönüştürme çalışmalarına devam ederek, planlı çalışmalarımıza da start verdik." ifadesini kullandı.

Yakar, Sanayi Mahallesi'nde Atatürk, İstiklal ve Ömer Karaibrahim caddelerinin yanı sıra Aktepe Sokak ile ara yollarda da yenileme çalışmalarına başladıklarını belirterek, caddeleri asfalt, küp taş ve yeni aydınlatmalarla dönüştüreceklerini kaydetti.

Yeni belediye hizmet binası ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmalarda da sona gelindiğini anımsatan Yakar, "Başkanlık makamını kullanmaya başladık. Diğer birimlerimiz de peyderpey önümüzdeki günlerde taşınacak. Meydan düzenlemesi de son halini aldı. Detay dokunuşlarıyla artık çok daha güzel ve büyük bir meydanımız olacak. Yine ilçemiz sahilinde yaptığımız yaklaşık 8 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolumuzu da tamamlamak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu.