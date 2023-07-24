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        Espiye'de tayin olan kamu görevlilerine veda

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:15
        Espiye'de tayin olan kamu görevlilerine veda

        GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinden farklı illere tayin olan kamu görevlileri için veda programı düzenlendi.

        İlçede görev yapan hakim, savcı, emniyet müdürü ve jandarma komutanı için Espiye Kaymakamlığı ve Espiye Belediyesince bir restoranda etkinlik organize edildi.

        Kaymakam Taner Tengir, tayin olanlara yeni görevlerinde başarı dileyerek, "Allah herkese böyle görevini layıkıyla yapıp şanla, şerefle, şöyle güzel bir cemiyetle ayrılmayı bütün kamu çalışanlarına nasip etsin." dedi.

        Tengir ve Belediye Başkanı Mustafa Karadere, tayin olan kamu görevlilerine çeşitli hediyeler verdi.

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