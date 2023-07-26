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        Giresun'da mera ıslah projeleri devam ediyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:56
        Giresun'da mera ıslah projeleri devam ediyor

        GİRESUN (AA) - Giresun'da mera ve yaylak alanlarında uygulanan ıslah projeleriyle, merada otlayan hayvan biriminde artış sağlandığı bildirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, projeler sayesinde mera alanlarındaki ot verimi ve kalitesinin değiştiği belirtildi.

        Buna bağlı olarak hayvan otlatma kapasitelerinin arttığı vurgulanan açıklamada, bunun da çiftçilerde bir farkındalık oluşturduğu ve meraya bakış açılarını değiştirdiği aktarıldı.

        Geçmişte önemsiz gibi görülen meraların, ıslah sonrası çok değerli ve verimli hale geldiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Mera ve yaylak alanlarında uygulanan ıslah projeleri sayesinde, merada otlayan hayvan biriminde artış sağlanmaktadır. Özellikle, bölge hayvancılığımızın geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olan mera alanlarımızdaki iyileştirmeler, çiftçilerimiz tarafından olumlu karşılanmakta ve her geçen gün talep artmaktadır. Mera alanlarında uygulanan ıslah projeleri, kırsal alanda yaşayan küçük ve orta ölçekteki çiftçilerin yaşam seviyelerinin ve kalitesinin yükseltilmesine önemli katkı sağlamaktadır."

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