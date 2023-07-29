Bulancak Kaymakam'ı Koç, Karagöl'de incelemelerde bulundu

GİRESUN (AA) - Bulancak Kaymakamı Ünal Koç, 3 bin rakımlı Karagöl'de incelemelerde bulundu.

Bölgede incelemelerde bulunan Koç, AA muhabirine, geçen yıl Karagöl'ün yolunda İl Özel İdaresince iyileştirmeler yapıldığını söyledi.

Karagöl'ün turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Koç, gölün yöre halkı için önemli bir destinasyon olduğunu aktardı.

Koç, geçmişe göre göle ulaşımın daha kolay olduğuna dikkati çekerek, "Artık vatandaşlarımız buraya eskiye göre daha rahat seyahat edebiliyor. Hatta ziyaretimizde birçok hemşehrimizle bir araya geldik. Yolun yapılmasından dolayı gayet memnunlar. İlerleyen dönemlerde daha çok turist çekebilmek adına önemli projeler yapmayı hedefliyoruz. Kurum amirlerimizle gerekli istişareleri yaptık." dedi.